В тройном ДТП на улице Строителей в Пензе погибли 2 человека

26 июня 2017 года в Пензе имело место смертельное ДТП.

В записи, опубликованной на сайте регионального УГИБДД, сказано, что автокатастрофа случилась в понедельник в 14:40 возле дома №2В, находящегося по улице Строителей.

Предварительно установлено, что дорогу не поделили ВАЗ-2109, ГАЗель и MAN. ДТП привело к тому, что шофер и пассажир легковушки получили травмы, которые не совместимы с жизнью.

На текущий момент устанавливаются личности всех участников происшествия. Кроме того, опрашиваются очевидцы дорожного инцидента.

По факту ДТП, последствия которого можно посмотреть тут, инспекторами ГАИ устроена проверка.