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Пенза Лайф Инфо ДТП В тройном ДТП на улице Строителей в Пензе погибли 2 человека

В тройном ДТП на улице Строителей в Пензе погибли 2 человека

26.06.2017 17:03 Новости - ДТП
Теги:

26 июня 2017 года в Пензе имело место смертельное ДТП.

В тройном ДТП на улице Строителей в Пензе погибли 2 человека (фото: vk.com/penza_live, Федор Федоров)

В записи, опубликованной на сайте регионального УГИБДД, сказано, что автокатастрофа случилась в понедельник в 14:40 возле дома №2В, находящегося по улице Строителей.

В тройном ДТП на улице Строителей в Пензе погибли 2 человека (фото: vk.com/penza_live, Дмитрий Гаврилов)

Предварительно установлено, что дорогу не поделили ВАЗ-2109, ГАЗель и MAN. ДТП привело к тому, что шофер и пассажир легковушки получили травмы, которые не совместимы с жизнью.

На текущий момент устанавливаются личности всех участников происшествия. Кроме того, опрашиваются очевидцы дорожного инцидента.

В тройном ДТП на улице Строителей в Пензе погибли 2 человека (фото: gibdd.ru)

По факту ДТП, последствия которого можно посмотреть тут, инспекторами ГАИ устроена проверка.

 

ДТП

В тройном ДТП на улице Строителей в Пензе погибли 2 человека

В тройном ДТП на улице Строителей в Пензе погибли 2 человека
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