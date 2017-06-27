На улице Суворова в Пензе мотоциклист погиб при столкновении с легковушкой

26 июня 2017 года в Пензе возле дома №144А, находящегося по улице Суворова, случилось смертельное ДТП.

В УГИБДД отметили, что авария произошла в понедельник в 23:00. Предварительно установлено, что не разъехались ВАЗ-217280 и Suzuki GSX-R750. Автомобилем управлял мужчина 1997 г.р., мотоциклом – гражданин 1977 г.р.

В результате столкновения транспортных средств мотоциклист получил телесные повреждения, которые не совместимы с жизнью.

Для устранения последствий автокатастрофы от ГУ МЧС были привлечены 3 спасателя и спецтехника.

По факту аварии компетентными лицами осуществляется проверка.