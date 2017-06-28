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Пенза Лайф Инфо ДТП В Кузнецке 64-летняя женщина оказалась под колесами Лады Приоры

В Кузнецке 64-летняя женщина оказалась под колесами Лады Приоры

28.06.2017 17:18 Новости - ДТП
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27 июня 2017 года в 15:35 в Кузнецке произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход.

В Кузнецке 64-летняя женщина оказалась под колесами Лады Приоры (фото: 58.mchs.gov.ru)

В пресс-центре областного ГУ МЧС заявили, что авария случилась на пересечении улиц Белинского и Свердлова. В ведомстве отметили, что последствия дорожного происшествия ликвидировали 3 спасателя и спецавтомобиль.

Представители регионального управления ГИБДД уточнили, что Лада Приора, за рулем которой находился водитель 1983 г.р., наехала на гражданку 1953 г.р.

В результате аварии пенсионерка травмировалась. Приехавшая на место инцидента машина скорой помощи отвезла пострадавшую в медицинское заведение.

По факту ДТП сотрудники ГАИ выполняют проверку.

 

ДТП

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