В Кузнецке 64-летняя женщина оказалась под колесами Лады Приоры

27 июня 2017 года в 15:35 в Кузнецке произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход.

В пресс-центре областного ГУ МЧС заявили, что авария случилась на пересечении улиц Белинского и Свердлова. В ведомстве отметили, что последствия дорожного происшествия ликвидировали 3 спасателя и спецавтомобиль.

Представители регионального управления ГИБДД уточнили, что Лада Приора, за рулем которой находился водитель 1983 г.р., наехала на гражданку 1953 г.р.

В результате аварии пенсионерка травмировалась. Приехавшая на место инцидента машина скорой помощи отвезла пострадавшую в медицинское заведение.

По факту ДТП сотрудники ГАИ выполняют проверку.