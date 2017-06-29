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Пенза Лайф Инфо ДТП В Пензе не разъехались Daewoo и Daihatsu: пострадали девушка и ребенок

В Пензе не разъехались Daewoo и Daihatsu: пострадали девушка и ребенок

29.06.2017 14:16 Новости - ДТП
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28 июня 2017 года напротив строения №122, расположенного по улице Аустрина в Пензе, случилась авария.

В Пензе не разъехались Daewoo и Daihatsu: пострадали девушка и ребенок (фото: скриншот видео с youtube.com, Nekiy Anonimus)

Предварительно установлено, что дорогу не поделили Daewoo Matiz, за рулем которого находилась женщина 1979 г.р., и Daihatsu Mira под управлением гражданки 1988 г.р.

Вследствие ДТП травмировались 2 человека, находившихся в салоне Daihatsu Mira: автоледи и 10-летний мальчик. Пострадавших транспортировали в медицинское заведение. После обследования их отпустили домой.

«По факту ДТП, произошедшего в 12:40 в Пензе, совершается проверка. По ее результатам будет установлена причина, которая привела к возникновению аварии», - заявили в пресс-центре регионального УГИБДД.

 

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