В Сердобске столкнулись Kia Rio и ВАЗ-2115: пострадала пассажирка иномарки

12 июля 2017 года в Сердобске возле дома №22, расположенного по улице Красной, произошла автомобильная авария.

«В среду в 13:45 ВАЗ-2115, за рулем которого пребывал 25-летний водитель, столкнулся с Киа Рио под управлением 27-летнего шофера», - отметили представители регионального УГИБДД.

Предварительно установлено, что в результате ДТП пострадала пассажирка южнокорейской машины. Прибывшие на место происшествия работники здравоохранения осмотрели потерпевшую и отпустили домой.

Последствия инцидента устраняли 3 сотрудника ГУ МЧС, кроме того, использовался спецтранспорт.

По факту аварии организована проверка.