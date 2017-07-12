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Пенза Лайф Инфо ДТП В Сердобске столкнулись Kia Rio и ВАЗ-2115: пострадала пассажирка иномарки

В Сердобске столкнулись Kia Rio и ВАЗ-2115: пострадала пассажирка иномарки

12.07.2017 18:26 Новости - ДТП
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12 июля 2017 года в Сердобске возле дома №22, расположенного по улице Красной, произошла автомобильная авария.

В Сердобске столкнулись Kia Rio и ВАЗ-2115: пострадала пассажирка иномарки (фото: 58.mchs.gov.ru)

«В среду в 13:45 ВАЗ-2115, за рулем которого пребывал 25-летний водитель, столкнулся с Киа Рио под управлением 27-летнего шофера», - отметили представители регионального УГИБДД.

Предварительно установлено, что в результате ДТП пострадала пассажирка южнокорейской машины. Прибывшие на место происшествия работники здравоохранения осмотрели потерпевшую и отпустили домой.

Последствия инцидента устраняли 3 сотрудника ГУ МЧС, кроме того, использовался спецтранспорт.

По факту аварии организована проверка.

 

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В Сердобске столкнулись Kia Rio и ВАЗ-2115: пострадала пассажирка иномарки

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