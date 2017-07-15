В Кузнецке дорогу не поделили ВАЗ-2114 и Suzuki: госпитализирован мотоциклист

14 июля 2017 года в Кузнецке рядом с домом №4, расположенным по улице Белинского, произошло ДТП.

«Сообщение о столкновении ВАЗа-2114 и Сузуки оперативный дежурный получил в пятницу в 12:48. На устранение последствий аварии были отправлены 3 спасателя на спецавтомобиле», - отметили в пресс-центре областного ГУ МЧС.

Представители управления ГИБДД уточнили, что легковушкой управлял парень 1994 г.р., мотоциклом – мужчина 1987 г.р. Предварительно установлено, что в результате дорожного происшествия пострадал водитель мототранспорта. Его транспортировали в медицинское заведение.

По факту ДТП осуществляется проверка.