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Пенза Лайф Инфо ДТП В Кузнецке дорогу не поделили ВАЗ-2114 и Suzuki: госпитализирован мотоциклист

В Кузнецке дорогу не поделили ВАЗ-2114 и Suzuki: госпитализирован мотоциклист

15.07.2017 12:19 Новости - ДТП
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14 июля 2017 года в Кузнецке рядом с домом №4, расположенным по улице Белинского, произошло ДТП.

В Кузнецке дорогу не поделили ВАЗ-2114 и Suzuki: госпитализирован мотоциклист (фото: 58.mchs.gov.ru)

«Сообщение о столкновении ВАЗа-2114 и Сузуки оперативный дежурный получил в пятницу в 12:48. На устранение последствий аварии были отправлены 3 спасателя на спецавтомобиле», - отметили в пресс-центре областного ГУ МЧС.

Представители управления ГИБДД уточнили, что легковушкой управлял парень 1994 г.р., мотоциклом – мужчина 1987 г.р. Предварительно установлено, что в результате дорожного происшествия пострадал водитель мототранспорта. Его транспортировали в медицинское заведение.

По факту ДТП осуществляется проверка.

 

ДТП

В Кузнецке дорогу не поделили ВАЗ-2114 и Suzuki: госпитализирован мотоциклист

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