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Пенза Лайф Инфо ДТП В Терновке не разъехались ВАЗ-2112 и Chevrolet Cruze: пострадал парень

В Терновке не разъехались ВАЗ-2112 и Chevrolet Cruze: пострадал парень

17.07.2017 15:14 Новости - ДТП
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16 июля 2017 года на перекрестке улиц Терновского и Ростовской в Пензе произошло ДТП.

В Терновке не разъехались ВАЗ-2112 и Chevrolet Cruze: пострадал парень (фото: скриншот видео, vk.com/penza_live, Василий Федотов)

«Сообщение об автомобильной аварии оперативный дежурный получил в воскресенье в 20:17. Предварительно установлено, что дорогу не поделили ВАЗ-2112 и Шевроле Круз. Для устранения последствий столкновения машин привлекались 4 спасателя и единица спецтехники», - отметили в пресс-центре ГУ МЧС.

Сотрудники УГИБДД уточнили, что отечественной легковушкой управлял парень 1992 г.р., зарубежной – 33-летний мужчина.

Авария привела к тому, что травмировался шофер «двенадцатой». Доктора оказали ему медпомощь и отпустили домой.

По факту ДТП, видео которого можно посмотреть тут, совершается проверка.

 

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