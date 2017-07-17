В Терновке не разъехались ВАЗ-2112 и Chevrolet Cruze: пострадал парень

16 июля 2017 года на перекрестке улиц Терновского и Ростовской в Пензе произошло ДТП.

«Сообщение об автомобильной аварии оперативный дежурный получил в воскресенье в 20:17. Предварительно установлено, что дорогу не поделили ВАЗ-2112 и Шевроле Круз. Для устранения последствий столкновения машин привлекались 4 спасателя и единица спецтехники», - отметили в пресс-центре ГУ МЧС.

Сотрудники УГИБДД уточнили, что отечественной легковушкой управлял парень 1992 г.р., зарубежной – 33-летний мужчина.

Авария привела к тому, что травмировался шофер «двенадцатой». Доктора оказали ему медпомощь и отпустили домой.

По факту ДТП, видео которого можно посмотреть тут, совершается проверка.