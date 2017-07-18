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Пенза Лайф Инфо ДТП В Заречном водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода

В Заречном водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода

18.07.2017 13:11 Новости - ДТП
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17 июля 2017 года в Заречном возле дома №72, находящегося по проспекту Мира, произошло смертельное ДТП.

В Заречном водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода (фото: vk.com/zamotorom)

В пресс-центре регионального управления ГИБДД отметили, что авария случилась в понедельник в 22:24. Предварительно установлено, что ВАЗ-2114, за рулем которого находился парень 1990 г.р., сбил пешехода 1991 г.р.

По имеющейся информации, легковушка направлялась от КПП-5 к 20 дороге и на нерегулируемом переходе наехала на молодого человека, который пересекал трассу слева направо по ходу движения транспортного средства.

За пострадавшим приехала карета скорой помощи, однако по дороге в больницу он скончался.

По факту ДТП организована проверка.

 

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