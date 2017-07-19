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Пенза Лайф Инфо ДТП На проспекте Победы в Пензе мотоциклист погиб при столкновении с Renault Duster

На проспекте Победы в Пензе мотоциклист погиб при столкновении с Renault Duster

19.07.2017 10:50 Новости - ДТП
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Вечером 18 июля 2017 года на проспекте Победы в Пензе произошло смертельное ДТП.

На проспекте Победы в Пензе мотоциклист погиб при столкновении с Renault Duster (фото: скриншот видео, vk.com/penza_live, Василий Косынкин)

Предварительно установлено, что на перекрестке рядом с «Пензтяжпромарматурой» молодой человек, управлявший мотоциклом Хонда, врезался в Рено Дастер.

В результате столкновения мототранспорт получил значительные механические повреждения, у легковой машины помята правая сторона.

На проспекте Победы в Пензе мотоциклист погиб при столкновении с Renault Duster (фото: vk.com/protaxipenza, Алексей Капаев)

Водитель мотоцикла получил телесные повреждения, которые не совместимы с жизнью. По имеющимся сведениям, травмировался один из мужчин, пребывавших в салоне Рено. На карете скорой помощи его отвезли в медицинское учреждение.

Работники областного управления ГИБДД уже занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.

 

ДТП

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