На проспекте Победы в Пензе мотоциклист погиб при столкновении с Renault Duster

Вечером 18 июля 2017 года на проспекте Победы в Пензе произошло смертельное ДТП.

Предварительно установлено, что на перекрестке рядом с «Пензтяжпромарматурой» молодой человек, управлявший мотоциклом Хонда, врезался в Рено Дастер.

В результате столкновения мототранспорт получил значительные механические повреждения, у легковой машины помята правая сторона.

Водитель мотоцикла получил телесные повреждения, которые не совместимы с жизнью. По имеющимся сведениям, травмировался один из мужчин, пребывавших в салоне Рено. На карете скорой помощи его отвезли в медицинское учреждение.

Работники областного управления ГИБДД уже занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.