В Пензе дорогу не поделили Ford Focus и LADA Priora: пострадали 7 человек

18 июля 2017 года в Пензе столкнулись Форд Фокус и Лада Приора.

В пресс-центре УГИБДД уточнили, что авария произошла во вторник в 23:30 возле строения №214, расположенного по улице Терновского.

Предварительно установлено, что зарубежным автомобилем управляла автоледи 1988 г.р., отечественным – юноша 1997 г.р.

В результате ДТП шофер и пассажиры Приоры – парень 1998 г.р. и девушки 1996 г.р. и 1997 г.р. – были госпитализированы.

Кроме того, пострадали пассажиры – мужчина 1985 г.р., девушка 1997 г.р. – и водитель иномарки. Врачи после оказания медпомощи отпустили их домой.

По факту ДТП проводится проверка.