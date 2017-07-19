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Пенза Лайф Инфо ДТП В Пензе дорогу не поделили Ford Focus и LADA Priora: пострадали 7 человек

В Пензе дорогу не поделили Ford Focus и LADA Priora: пострадали 7 человек

19.07.2017 13:28 Новости - ДТП
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18 июля 2017 года в Пензе столкнулись Форд Фокус и Лада Приора.

В Пензе дорогу не поделили Ford Focus и LADA Priora: пострадали 7 человек (фото: vk.com/penza_live, Юлия Басова)

В пресс-центре УГИБДД уточнили, что авария произошла во вторник в 23:30 возле строения №214, расположенного по улице Терновского.

Предварительно установлено, что зарубежным автомобилем управляла автоледи 1988 г.р., отечественным – юноша 1997 г.р.

В Пензе дорогу не поделили Ford Focus и LADA Priora: пострадали 7 человек (фото: vk.com/penza_live, Алена Моисеева)

В результате ДТП шофер и пассажиры Приоры – парень 1998 г.р. и девушки 1996 г.р. и 1997 г.р. – были госпитализированы.

Кроме того, пострадали пассажиры – мужчина 1985 г.р., девушка 1997 г.р. – и водитель иномарки. Врачи после оказания медпомощи отпустили их домой.

По факту ДТП проводится проверка.

 

ДТП

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