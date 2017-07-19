Водитель, сбивший на улице Кронштадтской в Пензе ребенка, привлечен к ответственности

В Пензе найден и привлечен к ответственности шофер, сбивший 8-летнего ребенка и скрывшийся с места происшествия.

Сам инцидент случился 6 июля 2017 года в 13:45 рядом с домом №2 на улице Кронштадтской.

Предварительно установлено, что дети играли во дворе. Один из них начал перебегать проезжую часть и оказался под колесами автомобиля. Водитель остановился, посмотрел на потерпевшего и поехал дальше. Травмированного мальчика впоследствии госпитализировали.

«Личность мужчины, сбившего ребенка, установлена – это пензенец 1972 г.р. В отношении автомобилиста составлен протокол, материалы дела отправлены в суд Октябрьского района», - отметили в областном УГИБДД.