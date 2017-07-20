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Пенза Лайф Инфо ДТП В Пензе на улице Луначарского столкнулись ГАЗель и Honda: пострадал мотоциклист

В Пензе на улице Луначарского столкнулись ГАЗель и Honda: пострадал мотоциклист

20.07.2017 13:50 Новости - ДТП
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19 июля 2017 года в Пензе произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла.

В Пензе на улице Луначарского столкнулись ГАЗель и Honda: пострадал мотоциклист (фото: vk.com/typical_penza, Олеся Фортуна)

В пресс-центре регионального управления ГИБДД уточнили, что в среду в 17:10 грузовая ГАЗель и мотоцикл Хонда не поделили дорогу возле дома №28, расположенного по улице Луначарского.

В Пензе на улице Луначарского столкнулись ГАЗель и Honda: пострадал мотоциклист (фото: vk.com/penza_live)

Отечественным автомобилем управлял водитель 1978 г.р., двухколесным транспортом – шофер 1987 г.р.

В областном ведомстве отметили, что в результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения. Медики, прибывшие на место происшествия на карете скорой помощи, осмотрели потерпевшего и отпустили домой.

В Пензе на улице Луначарского столкнулись ГАЗель и Honda: пострадал мотоциклист

По факту аварии, произошедшей в областном центре, осуществляется проверка.

 

ДТП

В Пензе на улице Луначарского столкнулись ГАЗель и Honda: пострадал мотоциклист

В Пензе на улице Луначарского столкнулись ГАЗель и Honda: пострадал мотоциклист
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