В Пензе на улице Луначарского столкнулись ГАЗель и Honda: пострадал мотоциклист

19 июля 2017 года в Пензе произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла.

В пресс-центре регионального управления ГИБДД уточнили, что в среду в 17:10 грузовая ГАЗель и мотоцикл Хонда не поделили дорогу возле дома №28, расположенного по улице Луначарского.

Отечественным автомобилем управлял водитель 1978 г.р., двухколесным транспортом – шофер 1987 г.р.

В областном ведомстве отметили, что в результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения. Медики, прибывшие на место происшествия на карете скорой помощи, осмотрели потерпевшего и отпустили домой.

По факту аварии, произошедшей в областном центре, осуществляется проверка.