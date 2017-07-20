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Пенза Лайф Инфо ДТП В Спасском районе не разъехались ВАЗ-2107 и фура DAF: погибла женщина

В Спасском районе не разъехались ВАЗ-2107 и фура DAF: погибла женщина

20.07.2017 17:59 Новости - ДТП
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20 июля 2017 года на 472 км ФАД М-5 «Урал» произошло смертельное ДТП.

В Спасском районе не разъехались ВАЗ-2107 и фура DAF: погибла женщина (фото: скриншот видео, vk.com/leikavideo)

Предварительно установлено, что в четверг в 12:08 в границах Спасского района столкнулись ВАЗ-2107 и DAF. Отечественной машиной управлял мужчина 1954 г.р., за рулем грузового автомобиля находился гражданин 1957 г.р.

В результате автокатастрофы, случившейся в Пензенской области, 60-летняя пассажирка легковушки от полученных телесных повреждений погибла на месте инцидента. Шофер и 5-летняя девочка, находившаяся в салоне «семерки», на каретах скорой помощи отвезены в больницу.

Кроме того, в медицинское учреждение доставлены водитель и 65-летний пассажир тягача.

По факту аварии, последствия которой можно посмотреть здесь, инспекторы ГИБДД выполняют проверку.

 

ДТП

В Спасском районе не разъехались ВАЗ-2107 и фура DAF: погибла женщина

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