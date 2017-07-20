В Спасском районе не разъехались ВАЗ-2107 и фура DAF: погибла женщина

20 июля 2017 года на 472 км ФАД М-5 «Урал» произошло смертельное ДТП.

Предварительно установлено, что в четверг в 12:08 в границах Спасского района столкнулись ВАЗ-2107 и DAF. Отечественной машиной управлял мужчина 1954 г.р., за рулем грузового автомобиля находился гражданин 1957 г.р.

В результате автокатастрофы, случившейся в Пензенской области, 60-летняя пассажирка легковушки от полученных телесных повреждений погибла на месте инцидента. Шофер и 5-летняя девочка, находившаяся в салоне «семерки», на каретах скорой помощи отвезены в больницу.

Кроме того, в медицинское учреждение доставлены водитель и 65-летний пассажир тягача.

По факту аварии, последствия которой можно посмотреть здесь, инспекторы ГИБДД выполняют проверку.