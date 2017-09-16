В Нижнеломовском районе не разъехались ВАЗ-2115 и ГАЗ-3307: погибла женщина

15 сентября 2017 года в 18:00 на 15 км трассы «Нижний Ломов – Наровчат» случилась автокатастрофа.

По информации УГИБДД, столкнулись ВАЗ-2115 и ГАЗ-3307. Легковушкой управляла женщина 1985 г.р., грузовиком – мужчина 1983 г.р.

В результате аварии гражданка, находившаяся за рулем ВАЗ-2115, получила несовместимые с жизнью травмы. Кроме того, подросток 2004 г.р., пребывавший в салоне легковой машины, с телесными повреждениями был транспортирован в медучреждение.

Последствия инцидента, произошедшего на территории Нижнеломовского района, устраняли 3 сотрудника ГУ МЧС с задействованием спецавтомобиля.

По факту ДТП устроена проверка.