В Мокшанском районе автомобиль превратился в груду металла после ДТП на М-5 «Урал»

17 сентября 2017 года в Пензенской области произошла автокатастрофа.

В ГУ МЧС сообщили, что сигнал о ЧП дежурный получил в воскресенье в 06:37. Предварительно установлено, что на 613 км магистрали М-5 «Урал» не разъехались ВАЗ-2104 и ВАЗ-2109.

В региональном управлении заявили, что последствия аварии устраняли 3 человека с применением единицы спецтехники.

Предположительно, из-за столкновения «девятку» занесло, и она влетела в световую опору боком, вследствие чего машина разлетелась на части.

Согласно предварительной информации, в ДТП погиб, по меньшей мере, 1 человек, еще несколько получили телесные повреждения.