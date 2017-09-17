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Пенза Лайф Инфо ДТП В Мокшанском районе автомобиль превратился в груду металла после ДТП на М-5 «Урал»

В Мокшанском районе автомобиль превратился в груду металла после ДТП на М-5 «Урал»

17.09.2017 16:08 Новости - ДТП
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17 сентября 2017 года в Пензенской области произошла автокатастрофа.

В Мокшанском районе автомобиль превратился в груду металла после ДТП на М-5 «Урал» (фото: vk.com/typical_penza)

В ГУ МЧС сообщили, что сигнал о ЧП дежурный получил в воскресенье в 06:37. Предварительно установлено, что на 613 км магистрали М-5 «Урал» не разъехались ВАЗ-2104 и ВАЗ-2109.

В Мокшанском районе автомобиль превратился в груду металла после ДТП на М-5 «Урал»

В региональном управлении заявили, что последствия аварии устраняли 3 человека с применением единицы спецтехники.

В Мокшанском районе автомобиль превратился в груду металла после ДТП на М-5 «Урал» (фото: vk.com/typical_penza)

Предположительно, из-за столкновения «девятку» занесло, и она влетела в световую опору боком, вследствие чего машина разлетелась на части.

В Мокшанском районе автомобиль превратился в груду металла после ДТП на М-5 «Урал» (фото: Николай Эркаев)

Согласно предварительной информации, в ДТП погиб, по меньшей мере, 1 человек, еще несколько получили телесные повреждения.

 

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