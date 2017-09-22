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Пенза Лайф Инфо ДТП В Нижнеломовском районе не разъехались пассажирский автобус и грузовик

В Нижнеломовском районе не разъехались пассажирский автобус и грузовик

22.09.2017 14:43 Новости - ДТП
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22 сентября 2017 года на 544 км ФАД М-5 «Урал» столкнулись пассажирский транспорт и ГАЗель.

В Нижнеломовском районе не разъехались пассажирский автобус и грузовик (фото: 58.mchs.gov.ru)

В ГУ МЧС отметили, что авария случилась в пятницу в 10:30 в районе с. Вирга. Согласно сообщению регионального управления, для устранения последствий инцидента привлекались 3 человека и 1 единица спецтранспорта.

В Нижнеломовском районе не разъехались пассажирский автобус и грузовик (фото: Александр Корнев)

Согласно посту Алексея Макарова, который рассказал об этом ДТП на своей странице в Facebook, происшествие случилось возле остановки «Атмис».

В Нижнеломовском районе не разъехались пассажирский автобус и грузовик (фото: facebook.com, Aleksei Makarov)

Очевидец отметил, что погибших и тяжелораненых нет, а для оказания медпомощи пострадавшим приехали 3 бригады скорой помощи.

В Нижнеломовском районе не разъехались пассажирский автобус и грузовик (фото: facebook.com, Aleksei Makarov)

Стоит отметить, что факт столкновения машин подтвердили в УГИБДД. Сотрудники ведомства уже начали выполнять проверку по данному факту.

 

ДТП

В Нижнеломовском районе не разъехались пассажирский автобус и грузовик

В Нижнеломовском районе не разъехались пассажирский автобус и грузовик
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