В Нижнеломовском районе не разъехались пассажирский автобус и грузовик

22 сентября 2017 года на 544 км ФАД М-5 «Урал» столкнулись пассажирский транспорт и ГАЗель.

В ГУ МЧС отметили, что авария случилась в пятницу в 10:30 в районе с. Вирга. Согласно сообщению регионального управления, для устранения последствий инцидента привлекались 3 человека и 1 единица спецтранспорта.

Согласно посту Алексея Макарова, который рассказал об этом ДТП на своей странице в Facebook, происшествие случилось возле остановки «Атмис».

Очевидец отметил, что погибших и тяжелораненых нет, а для оказания медпомощи пострадавшим приехали 3 бригады скорой помощи.

Стоит отметить, что факт столкновения машин подтвердили в УГИБДД. Сотрудники ведомства уже начали выполнять проверку по данному факту.