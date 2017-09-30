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Пенза Лайф Инфо ДТП В Пензе на улице Коммунистической иномарка насмерть сбила пенсионера

В Пензе на улице Коммунистической иномарка насмерть сбила пенсионера

30.09.2017 11:27 Новости - ДТП
Теги:

29 сентября 2017 года в Пензе произошло смертельное ДТП.

В Пензе на улице Коммунистической иномарка насмерть сбила пенсионера (фото: vk.com/penza_live, Даня Добрый)

В УГИБДД уточнили, что трагедия случилась в пятницу в 19:50 рядом с домом №35, расположенным по улице Коммунистической.

Предварительно установлено, что юноша 1997 г.р., находившийся за рулем BMW X5, допустил наезд на мужчину, личность которого пока не установлена. В управлении отметили, что на вид пешеходу было около 65 лет.

В результате происшествия пожилой гражданин получил несовместные с жизнью телесные повреждения.

По факту ДТП проводится проверка.

 

ДТП

В Пензе на улице Коммунистической иномарка насмерть сбила пенсионера

В Пензе на улице Коммунистической иномарка насмерть сбила пенсионера
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