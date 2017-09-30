В Пензе на улице Коммунистической иномарка насмерть сбила пенсионера

29 сентября 2017 года в Пензе произошло смертельное ДТП.

В УГИБДД уточнили, что трагедия случилась в пятницу в 19:50 рядом с домом №35, расположенным по улице Коммунистической.

Предварительно установлено, что юноша 1997 г.р., находившийся за рулем BMW X5, допустил наезд на мужчину, личность которого пока не установлена. В управлении отметили, что на вид пешеходу было около 65 лет.

В результате происшествия пожилой гражданин получил несовместные с жизнью телесные повреждения.

По факту ДТП проводится проверка.