В Каменском районе столкнулись легковушка и грузовик: погибли 4 человека

30 сентября 2017 года на 211 км дороги «Тамбов – Пенза» произошла автокатастрофа.

В УГИБДД уточнили, что авария случилась в субботу в 14:30. Предварительно установлено, что не разъехались легковая машина Hyundai и грузовая Volvo. Первой управлял гражданин 1966 г.р., второй – мужчина 1974 г.р.

Из-за аварии шофер и 3 пассажира Hyundai – женщина 1967 г.р., парни 1990 г.р. и 1994 г.р. – от полученных травм погибли на месте. Юноша 1997 г.р., находившийся в салоне легковушки, транспортирован в реанимацию.

В пресс-центре ГУ МЧС добавили, что последствия инцидента устраняли 5 спасателей и 2 спецмашины.

Сотрудники ГАИ устроили проверку по факту ДТП, последствия которого запечатлены на этом видео.