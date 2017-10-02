В Пензе дорогу не поделили 2 легковушки и автобус: госпитализирован водитель ВАЗа

1 октября 2017 года в Пензе произошло тройное ДТП.

В УГИБДД уточнили, что в воскресенье в 16:00 на пересечении улиц Окружная и Попова столкнулись ВАЗ-2112, автобус MAN и Audi 100. Первым автомобилем управлял юноша 1995 г.р., вторым – мужчина 1964 г.р., третьим – гражданин 1984 г.р.

В результате аварии парень, находившийся за рулем ВАЗа, получил травмы и был отправлен в медучреждение.

По факту ДТП осуществляется проверка.

Стоит отметить, что данный инцидент обсуждался в ВК в паблике «Пенза live». По словам одного из очевидцев, ВАЗ-2112 выехал на встречку, где врезался в автобус, после чего отскочил и столкнулся с иномаркой. В этой же теме прикреплено видео с последствиями аварии.