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Пенза Лайф Инфо ДТП В Пензе дорогу не поделили 2 легковушки и автобус: госпитализирован водитель ВАЗа

В Пензе дорогу не поделили 2 легковушки и автобус: госпитализирован водитель ВАЗа

02.10.2017 12:39 Новости - ДТП
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1 октября 2017 года в Пензе произошло тройное ДТП.

В Пензе дорогу не поделили 2 легковушки и автобус: госпитализирован водитель ВАЗа (фото: vk.com/penza_live)

В УГИБДД уточнили, что в воскресенье в 16:00 на пересечении улиц Окружная и Попова столкнулись ВАЗ-2112, автобус MAN и Audi 100. Первым автомобилем управлял юноша 1995 г.р., вторым – мужчина 1964 г.р., третьим – гражданин 1984 г.р.

В Пензе дорогу не поделили 2 легковушки и автобус: госпитализирован водитель ВАЗа (фото: vk.com/penza_live)

В результате аварии парень, находившийся за рулем ВАЗа, получил травмы и был отправлен в медучреждение.

По факту ДТП осуществляется проверка.

В Пензе дорогу не поделили 2 легковушки и автобус: госпитализирован водитель ВАЗа (фото: vk.com/penza_live)

Стоит отметить, что данный инцидент обсуждался в ВК в паблике «Пенза live». По словам одного из очевидцев, ВАЗ-2112 выехал на встречку, где врезался в автобус, после чего отскочил и столкнулся с иномаркой. В этой же теме прикреплено видео с последствиями аварии.

 

ДТП

В Пензе дорогу не поделили 2 легковушки и автобус: госпитализирован водитель ВАЗа

В Пензе дорогу не поделили 2 легковушки и автобус: госпитализирован водитель ВАЗа
02.10.2017 12:39
В Пензе не разъехались ВАЗ-2112, автобус MAN и Audi 100.
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