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Пенза Лайф Инфо ДТП В Городищенском районе не разъехались фура и легковушка: погиб мужчина

В Городищенском районе не разъехались фура и легковушка: погиб мужчина

09.10.2017 14:38 Новости - ДТП
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7 октября 2017 года на 674 км ФАД М-5 «Урал» произошло смертельное ДТП.

В Городищенском районе не разъехались фура и легковушка: погиб мужчина (фото: 58.mchs.gov.ru)

Согласно информации областного УГИБДД, в субботу в 05:20 столкнулись Volkswagen Vento и грузовик MAN. Первой машиной управлял мужчина 1970 г.р., второй – гражданин 1968 г.р.

В результате аварии водитель легкового автомобиля получил несовместимые с жизнью телесные повреждения. Кроме того, женщина 1985 г.р., находившаяся в салоне Фольксвагена, с различными травмами была транспортирована в больницу.

В региональном ГУ МЧС добавили, что последствия дорожного инцидента устраняли 3 спасателя с использованием единицы спецтехники.

По факту ДТП выполняется проверка.

 

ДТП

В Городищенском районе не разъехались фура и легковушка: погиб мужчина

В Городищенском районе не разъехались фура и легковушка: погиб мужчина
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