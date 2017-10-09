В Городищенском районе не разъехались фура и легковушка: погиб мужчина

7 октября 2017 года на 674 км ФАД М-5 «Урал» произошло смертельное ДТП.

Согласно информации областного УГИБДД, в субботу в 05:20 столкнулись Volkswagen Vento и грузовик MAN. Первой машиной управлял мужчина 1970 г.р., второй – гражданин 1968 г.р.

В результате аварии водитель легкового автомобиля получил несовместимые с жизнью телесные повреждения. Кроме того, женщина 1985 г.р., находившаяся в салоне Фольксвагена, с различными травмами была транспортирована в больницу.

В региональном ГУ МЧС добавили, что последствия дорожного инцидента устраняли 3 спасателя с использованием единицы спецтехники.

По факту ДТП выполняется проверка.