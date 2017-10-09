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Пенза Лайф Инфо ДТП В Заречном столкнулись Lada Kalina и Volkswagen Jetta: пострадали 2 водителя

В Заречном столкнулись Lada Kalina и Volkswagen Jetta: пострадали 2 водителя

09.10.2017 16:57 Новости - ДТП
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7 октября 2017 года в Заречном возле дома №66, расположенного по пр. Мира, не разъехались 2 транспортных средства.

В Заречном столкнулись Lada Kalina и Volkswagen Jetta: пострадали 2 водителя (фото: vk.com/20th_road_club)

В пресс-центре УГИБДД отметили, что авария случилась в субботу в 09:30. Предварительно установлено, что дорогу не поделили ВАЗ-11193 и Фольксваген Джетта. Отечественным автомобилем управлял водитель 1967 г.р., немецким – шофер 1974 г.р.

Вследствие столкновения машин мужчина, находившийся за рулем «Калины», получил телесные повреждения и прямо с места инцидента был отправлен в медицинское учреждение. Гражданин, управлявший иномаркой, после оказания медпомощи был отпущен домой.

По факту ДТП совершается проверка.

 

ДТП

В Заречном столкнулись Lada Kalina и Volkswagen Jetta: пострадали 2 водителя

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