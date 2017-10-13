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Пенза Лайф Инфо ДТП В Пензе иномарка сбила насмерть 9-летнего мальчика

В Пензе иномарка сбила насмерть 9-летнего мальчика

13.10.2017 13:14 Новости - ДТП
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12 октября 2017 года в Пензе случилась трагедия: в Ахунах был сбит 9-летний ребенок. От полученных телесных повреждений он умер на месте происшествия.

В Пензе иномарка сбила насмерть 9-летнего мальчика (фото: vk.com/penza_live)

Предварительно установлено, что инцидент произошел в четверг в 19:50 по улице Коннозаводской рядом с ДК «Заря».

В пресс-центре регионального управления МВД заявили, что мужчина 1986 г.р., находившийся за рулем Kia Sorento, на участке регулируемого перехода сбил пешехода.

По факту смертельного ДТП проверку проводят сотрудники областного управления ГИБДД. В частности, инспекторам необходимо точно определить, на какой сигнал светофора школьник переходил проезжую часть.

 

ДТП

В Пензе иномарка сбила насмерть 9-летнего мальчика

В Пензе иномарка сбила насмерть 9-летнего мальчика
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