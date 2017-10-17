В Пензе на улице Антонова Лада Калина сбила женщину и ребенка

16 октября 2017 года в Пензе произошло ДТП, в результате которого пострадали 2 пешехода.

В УГИБДД уточнили, что авария случилась в понедельник в 19:55 рядом с домом №9, расположенным по улице Антонова.

Предварительно установлено, что мужчина 1962 г.р., находившийся за рулем Лады Калины, допустил наезд на 2 человек. Пострадавшими оказались девочка 2006 г.р. и женщина 1985 г.р.

На место ДТП приехала «скорая». Медики оказали несовершеннолетней помощь и отпустили домой, гражданку транспортировали в больницу.

В региональном отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ добавили, что по факту случившегося организована проверка.

Видео с места инцидента можно посмотреть тут.