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Пенза Лайф Инфо ДТП В Пензе на улице Антонова Лада Калина сбила женщину и ребенка

В Пензе на улице Антонова Лада Калина сбила женщину и ребенка

17.10.2017 12:43 Новости - ДТП
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16 октября 2017 года в Пензе произошло ДТП, в результате которого пострадали 2 пешехода.

В Пензе на улице Антонова Лада Калина сбила женщину и ребенка (фото: vk.com/penza_live, Дмитрий Полтораднев)

В УГИБДД уточнили, что авария случилась в понедельник в 19:55 рядом с домом №9, расположенным по улице Антонова.

Предварительно установлено, что мужчина 1962 г.р., находившийся за рулем Лады Калины, допустил наезд на 2 человек. Пострадавшими оказались девочка 2006 г.р. и женщина 1985 г.р.

На место ДТП приехала «скорая». Медики оказали несовершеннолетней помощь и отпустили домой, гражданку транспортировали в больницу.

В региональном отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ добавили, что по факту случившегося организована проверка.

Видео с места инцидента можно посмотреть тут.

 

ДТП

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