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Установлен режим работы пензенских поликлиник в майские праздники

28.04.2017 16:14 Новости - Медицина
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В выходные и праздники пензенцам полностью станет оказываться скорая медпомощь и специализированная в круглосуточных стационарах.

Опубликован график работы больниц в Пензе на майские праздники 2017 года (фото: health.pnzreg.ru)

Вместе с тем, график функционирования амбулаторно-поликлинического подразделения медучреждений поменяется.

29 апреля и 6 мая врачи будут принимать пациентов по расписанию субботы. Кроме того, 29 апреля горожане могут посетить педиатров, сосудистых хирургов и колопроктологов.

30 апреля, а также 1, 7-9 мая в поликлиниках организуют работу кабинетов неотложки, где выписываются медикаменты, выдаются акты о нетрудоспособности и т.д.

Контакт-центр записи к докторам функционирует 29-30 апреля, а также 1, 6-9 мая. Зарегистрироваться на прием можно с 8 утра до 16:00, вызвать медика домой – с 8 утра до 14:00.

Для взрослых пензенцев запись и вызов специалиста выполняется по номерам 999-130 или 8-937-431-54-40, для детей – 990-130 либо 8-937-412-60-29.

 

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