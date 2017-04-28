Установлен режим работы пензенских поликлиник в майские праздники

В выходные и праздники пензенцам полностью станет оказываться скорая медпомощь и специализированная в круглосуточных стационарах.

Вместе с тем, график функционирования амбулаторно-поликлинического подразделения медучреждений поменяется.

29 апреля и 6 мая врачи будут принимать пациентов по расписанию субботы. Кроме того, 29 апреля горожане могут посетить педиатров, сосудистых хирургов и колопроктологов.

30 апреля, а также 1, 7-9 мая в поликлиниках организуют работу кабинетов неотложки, где выписываются медикаменты, выдаются акты о нетрудоспособности и т.д.

Контакт-центр записи к докторам функционирует 29-30 апреля, а также 1, 6-9 мая. Зарегистрироваться на прием можно с 8 утра до 16:00, вызвать медика домой – с 8 утра до 14:00.

Для взрослых пензенцев запись и вызов специалиста выполняется по номерам 999-130 или 8-937-431-54-40, для детей – 990-130 либо 8-937-412-60-29.