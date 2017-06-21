В Сердобском районе досрочно прекращены полномочия дважды осужденного депутата

В Сердобском районе после вмешательства местной прокуратуры депутат Мещерского сельсовета сложила собственные полномочия.

Как стало известно, чиновница, занимавшая пост главы МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство», имеет 2 судимости по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение либо растрата»).

Весной 2016 г. и зимой 2017 г. ее лишали права занимать должности в госорганах и ведомствах местного самоуправления сроком на 2 года. Но слагать депутатские полномочия гражданка не стала, невзирая на наличие весомой причины.

Из слов старшего ассистента прокурора области Светланы Артамоновой следует, что после представления работников районной прокуратуры народная избранница была лишена полномочий досрочно.