Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
★ Ваш Бизнес начнет приносить прибыль, нужно лишь... ЖМИ И УЗНАЙ!!! ★
Пенза Лайф Инфо Политика В Сердобском районе досрочно прекращены полномочия дважды осужденного депутата

В Сердобском районе досрочно прекращены полномочия дважды осужденного депутата

21.06.2017 12:08 Новости - Политика
Теги:

В Сердобском районе после вмешательства местной прокуратуры депутат Мещерского сельсовета сложила собственные полномочия.

В Сердобском районе досрочно прекращены полномочия дважды осужденного депутата

Как стало известно, чиновница, занимавшая пост главы МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство», имеет 2 судимости по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение либо растрата»).

Весной 2016 г. и зимой 2017 г. ее лишали права занимать должности в госорганах и ведомствах местного самоуправления сроком на 2 года. Но слагать депутатские полномочия гражданка не стала, невзирая на наличие весомой причины.

Из слов старшего ассистента прокурора области Светланы Артамоновой следует, что после представления работников районной прокуратуры народная избранница была лишена полномочий досрочно.

 

Политика

В Сердобском районе досрочно прекращены полномочия дважды осужденного депутата

В Сердобском районе досрочно прекращены полномочия дважды осужденного депутата
21.06.2017 12:08
В Пензенской области народная избранница работала, невзирая на 2 судимости.
В Пензе 3 депутата гордумы, допустившие ошибки в декларации, сложили полномочия

В Пензе 3 депутата гордумы, допустившие ошибки в декларации, сложили полномочия

26.04.2017 15:47
Пензенская гордума отвергла решение отстранить еще 11 парламентариев.
Депутаты Госдумы предложили повысить предельный возраст призыва в армию

Депутаты Госдумы предложили повысить предельный возраст призыва в армию

24.03.2017 10:37
В ГД РФ народные избранники предложили поднять призывной возраст.
Дональд Трамп победил на выборах президента США

Дональд Трамп победил на выборах президента США

09.11.2016 15:50
45-ым президентом США стал Дональд Трамп.
Все новости политики

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 