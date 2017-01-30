В заброшенном здании обнаружен труп разыскиваемого жителя Пензы

28 января 2017 года в заброшенном сооружении по улице Леонова в Пензе было найдено тело 41-летнего гражданина. Соответствующее сообщение получили стражи закона приблизительно в 11:00.

В соответствии с заявлением областного управления МВД, усопшим оказался мужчина, который с 25 января находился в розыске в качестве без вести пропавшего. Блюстители порядка на теле умершего признаков насильственной смерти не нашли.

По предварительной версии, житель областного центра умер вследствие переохлаждения. В пресс-центре Пензенского УМВД добавили, что проверку по данному факту совершает региональное следственное управление СК России.