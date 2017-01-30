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Пенза Лайф Инфо Происшествия В заброшенном здании обнаружен труп разыскиваемого жителя Пензы

В заброшенном здании обнаружен труп разыскиваемого жителя Пензы

30.01.2017 11:43 Новости - Происшествия
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28 января 2017 года в заброшенном сооружении по улице Леонова в Пензе было найдено тело 41-летнего гражданина. Соответствующее сообщение получили стражи закона приблизительно в 11:00.

В заброшенном здании обнаружен труп разыскиваемого жителя Пензы

В соответствии с заявлением областного управления МВД, усопшим оказался мужчина, который с 25 января находился в розыске в качестве без вести пропавшего. Блюстители порядка на теле умершего признаков насильственной смерти не нашли.

По предварительной версии, житель областного центра умер вследствие переохлаждения. В пресс-центре Пензенского УМВД добавили, что проверку по данному факту совершает региональное следственное управление СК России.

 

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