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Пенза Лайф Инфо Происшествия 42-летний житель Вадинска найден мертвым в гараже

42-летний житель Вадинска найден мертвым в гараже

30.01.2017 17:45 Новости - Происшествия
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Работники Следственного управления СК РФ по Пензенскому региону проверяют факт кончины 42-летнего жителя Вадинска.

42-летний житель Вадинска найден мертвым в гараже

В пресс-центре Пензенского Следственного комитета сообщили, что труп сельчанина был обнаружен в находившейся в гараже машине утром 29 января 2017 года. По словам следователей, на теле мужчины отсутствовали следы насильственной смерти.

«В соответствии с предварительным заключением судмедэксперта, житель села Вадинск погиб вследствие отравления выхлопными газами», - добавили представители регионального Следкома.

Как только все проверочные мероприятия будут завершены, компетентные лица утвердят процессуальное решение.

 

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