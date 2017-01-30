42-летний житель Вадинска найден мертвым в гараже

Работники Следственного управления СК РФ по Пензенскому региону проверяют факт кончины 42-летнего жителя Вадинска.

В пресс-центре Пензенского Следственного комитета сообщили, что труп сельчанина был обнаружен в находившейся в гараже машине утром 29 января 2017 года. По словам следователей, на теле мужчины отсутствовали следы насильственной смерти.

«В соответствии с предварительным заключением судмедэксперта, житель села Вадинск погиб вследствие отравления выхлопными газами», - добавили представители регионального Следкома.

Как только все проверочные мероприятия будут завершены, компетентные лица утвердят процессуальное решение.