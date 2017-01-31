В Пензе на улице Ладожской из окна 9 этажа выпал 31-летний мужчина

30 января 2017 года в 04:00 пензенские полицейские получили сообщение, в соответствии с которым по улице Ладожская найден труп молодого человека.

Оперативники, прибывшие на место инцидента, в скором времени установили, что 31-летний гражданин выпал с 9-го этажа из окна, расположенного на лестничной площадке.

Полученные мужчиной телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. По данному факту работниками Следственного управления СК России проводится проверка.

«Мужчина умер на месте происшествия. Теперь сотрудникам Следственного комитета предстоит определить все обстоятельства произошедшего», - отметили в пресс-центре Пензенского УМВД.