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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе на улице Ладожской из окна 9 этажа выпал 31-летний мужчина

В Пензе на улице Ладожской из окна 9 этажа выпал 31-летний мужчина

31.01.2017 11:28 Новости - Происшествия
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30 января 2017 года в 04:00 пензенские полицейские получили сообщение, в соответствии с которым по улице Ладожская найден труп молодого человека.

В Пензе на улице Ладожской из окна 9 этажа выпал 31-летний мужчина (фото: архив Пенза Лайф Инфо)

Оперативники, прибывшие на место инцидента, в скором времени установили, что 31-летний гражданин выпал с 9-го этажа из окна, расположенного на лестничной площадке.

Полученные мужчиной телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. По данному факту работниками Следственного управления СК России проводится проверка.

«Мужчина умер на месте происшествия. Теперь сотрудникам Следственного комитета предстоит определить все обстоятельства произошедшего», - отметили в пресс-центре Пензенского УМВД.

 

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