Пожар на улице Революционной в Пензе полностью ликвидирован

В Пензе вспыхнувшее производственное сооружение, расположенное по улице Революционная, удалось потушить благодаря участию семи пожарных цистерн.

В пресс-центре регионального ГУ МЧС уточнили, что пензенские огнеборцы полностью устранили возгорание в 09:30.

«В 08:49 мы получили сигнал о воспламенении крыши производственного строения. На место инцидента безотлагательно были направлены пожарные расчеты. Площадь возгорания уточняется. Пострадавшие в результате пожара отсутствуют», - отметили в областном МЧС.

Причина, которая привела к возникновению возгорания, устанавливается. На месте происшествия находятся сотрудники Госпожнадзора.