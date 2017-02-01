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Пенза Лайф Инфо Происшествия Пожар на улице Революционной в Пензе полностью ликвидирован

Пожар на улице Революционной в Пензе полностью ликвидирован

01.02.2017 10:49 Новости - Происшествия
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В Пензе вспыхнувшее производственное сооружение, расположенное по улице Революционная, удалось потушить благодаря участию семи пожарных цистерн.

Пенза, на улице Революционной загорелась кровля здания (фото: vk.com/penza_live, Андрей Таранов)

В пресс-центре регионального ГУ МЧС уточнили, что пензенские огнеборцы полностью устранили возгорание в 09:30.

Пенза, на улице Революционной загорелась кровля здания (фото: vk.com/penza_live, Андрей Таранов)

«В 08:49 мы получили сигнал о воспламенении крыши производственного строения. На место инцидента безотлагательно были направлены пожарные расчеты. Площадь возгорания уточняется. Пострадавшие в результате пожара отсутствуют», - отметили в областном МЧС.

Пенза, на улице Революционной загорелась кровля здания (фото: vk.com/penza_live, Андрей Таранов)

Причина, которая привела к возникновению возгорания, устанавливается. На месте происшествия находятся сотрудники Госпожнадзора.

 

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