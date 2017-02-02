В Засечном 16-летняя девушка погибла, выпав из окна многоэтажки

Вечером 1 февраля 2017 г. в с. Засечное случилась трагедия. Возле многоквартирного дома по ул. Радужная было найдено тело подростка с увечьями, которые характерны для падения с высоты.

Блюстители порядка установили личность усопшей – это 16-летняя жительница областного центра.

«В данный момент пензенские следователи выполняют проверку по факту гибели несовершеннолетней», - сообщили в пресс-центре областного управления МВД.

Кроме того, правоохранители опрашивают родственников погибшей и свидетелей происшествия.

«По итогам доследственной проверки будет утверждено процессуальное решение», - отметили представители регионального Следкома.