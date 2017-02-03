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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Шемышейском районе мужчину зажало насмерть между грузовиком и воротами

В Шемышейском районе мужчину зажало насмерть между грузовиком и воротами

03.02.2017 14:27 Новости - Происшествия
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3 февраля 2017 года в Пензенской области в результате несчастного случая умер 34-летний гражданин.

В Шемышейском районе мужчину зажало насмерть между грузовиком и воротами

Инцидент произошел в зерносушильном отделении элеватора рядом с селом Русская Норка в 00:35. Сообщение о трагедии стражи закона получили от дежурного врача Шемышейской больницы в 01:55.

По предварительным сведениям, мужчина разгружал КамАЗ с зерном и внезапно грузовой автомобиль покатился. В итоге рабочий был зажат между машиной и железными воротами. От полученных увечий он скончался.

По данному факту проверку совершают работники СУ СК России. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

 

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Происшествия

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