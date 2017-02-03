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Пенза Лайф Инфо Происшествия Двое пензенских семиклассников пришли на уроки пьяными

Двое пензенских семиклассников пришли на уроки пьяными

03.02.2017 18:24 Новости - Происшествия
Теги:

В Пензе двое школьников пришли на занятия во 2 смену в состоянии алкогольного опьянения.

Двое пензенских семиклассников пришли на уроки пьяными

«Когда двое учеников 7 класса пришли в учебное заведение, преподаватели вскоре отвели их в медкабинет. Директор сразу проинформировал полицию о произошедшем. Медсестра, осмотрев юных пациентов, вызвала для них «скорую». Врачи определили у обоих мальчиков состояние опьянения. Одного из подростков госпитализировали с отравлением спиртным, а второго забрали родственники», - сообщили в пресс-центре областного УМВД.

Правоохранители узнали, что до занятий тинейджеры нанесли визит к своей однокласснице, в квартире которой нашли и выпили бутылку спиртосодержащего напитка. Потом школьники отправились на уроки.

Т.к. мальчиков еще нельзя привлечь к административной ответственности, протоколы о правонарушении составлены на их родителей. Кроме того, ребят могут поставить на учет подразделения по делам несовершеннолетних.

 

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