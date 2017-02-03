Двое пензенских семиклассников пришли на уроки пьяными

В Пензе двое школьников пришли на занятия во 2 смену в состоянии алкогольного опьянения.

«Когда двое учеников 7 класса пришли в учебное заведение, преподаватели вскоре отвели их в медкабинет. Директор сразу проинформировал полицию о произошедшем. Медсестра, осмотрев юных пациентов, вызвала для них «скорую». Врачи определили у обоих мальчиков состояние опьянения. Одного из подростков госпитализировали с отравлением спиртным, а второго забрали родственники», - сообщили в пресс-центре областного УМВД.

Правоохранители узнали, что до занятий тинейджеры нанесли визит к своей однокласснице, в квартире которой нашли и выпили бутылку спиртосодержащего напитка. Потом школьники отправились на уроки.

Т.к. мальчиков еще нельзя привлечь к административной ответственности, протоколы о правонарушении составлены на их родителей. Кроме того, ребят могут поставить на учет подразделения по делам несовершеннолетних.