На улице Ушакова в Пензе сгорели торговые киоски

4 февраля 2017 года в областном центре произошло возгорание торговых павильонов.

В соответствии с докладом Пензенского ГУ МЧС, происшествие случилось в субботу в 04:18. В региональном ведомстве заявили, что огнем были охвачены металлические ларьки.

«Как только оперативный дежурный получил сообщение о пожаре, на улицу Ушакова безотлагательно были отправлены 16 огнеборцев. Помимо этого, в тушении воспламенения были задействованы 5 единиц спецтранспорта. На текущий момент последствия возгорания ликвидированы», - уточнили в региональном МЧС.

На месте происшествия работали дознаватели. По факту пожара компетентными лицами проводится проверка.