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Пенза Лайф Инфо Происшествия На улице Ушакова в Пензе сгорели торговые киоски

На улице Ушакова в Пензе сгорели торговые киоски

04.02.2017 12:50 Новости - Происшествия
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4 февраля 2017 года в областном центре произошло возгорание торговых павильонов.

На улице Ушакова в Пензе сгорели торговые киоски (фото: архив 58.mchs.gov.ru)

В соответствии с докладом Пензенского ГУ МЧС, происшествие случилось в субботу в 04:18. В региональном ведомстве заявили, что огнем были охвачены металлические ларьки.

«Как только оперативный дежурный получил сообщение о пожаре, на улицу Ушакова безотлагательно были отправлены 16 огнеборцев. Помимо этого, в тушении воспламенения были задействованы 5 единиц спецтранспорта. На текущий момент последствия возгорания ликвидированы», - уточнили в региональном МЧС.

На месте происшествия работали дознаватели. По факту пожара компетентными лицами проводится проверка.

 

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