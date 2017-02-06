В Пензе 13-летнего подростка госпитализировали после падения из окна

Пензенские инспекторы по делам несовершеннолетних выполняют проверку по факту инцидента, произошедшего 5 февраля 2017 года.

Сообщение о том, что 13-летний мальчик выпрыгнул из окна жилища, находящегося по улице Московской, люди в погонах получили в 11:00.

«Пострадавшего с разнообразными телесными повреждениями транспортировали в больницу», - заявили представители Пензенского управления МВД, не уточнив, с какого этажа упал подросток.

Согласно предварительным сведениям, произошедшему предшествовал конфликт с отцом, у которого в то время находился потерпевший. Мужчина запретил сыну играть в компьютерные игры и тогда мальчик пошел на кухню и выпрыгнул с окна.