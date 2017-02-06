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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе 13-летнего подростка госпитализировали после падения из окна

В Пензе 13-летнего подростка госпитализировали после падения из окна

06.02.2017 15:58 Новости - Происшествия
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Пензенские инспекторы по делам несовершеннолетних выполняют проверку по факту инцидента, произошедшего 5 февраля 2017 года.

В Пензе мальчик выбросился из окна после запрета играть в компьютерные игры

Сообщение о том, что 13-летний мальчик выпрыгнул из окна жилища, находящегося по улице Московской, люди в погонах получили в 11:00.

«Пострадавшего с разнообразными телесными повреждениями транспортировали в больницу», - заявили представители Пензенского управления МВД, не уточнив, с какого этажа упал подросток.

Согласно предварительным сведениям, произошедшему предшествовал конфликт с отцом, у которого в то время находился потерпевший. Мужчина запретил сыну играть в компьютерные игры и тогда мальчик пошел на кухню и выпрыгнул с окна.

 

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Происшествия

В Пензе 13-летнего подростка госпитализировали после падения из окна

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