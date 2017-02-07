В Пензе по улице Байдукова сгорела иномарка

6 февраля 2017 года в Пензе на улице Байдукова случилось возгорание легкового автомобиля.

«Сообщение о пожаре оперативный дежурный получил в понедельник в 16:36. На место происшествия были незамедлительно отправлены 3 работника ведомства. Кроме того, применялась спецмашина. Последствия воспламенения ликвидированы», - отметили в пресс-центре Пензенского ГУ МЧС.

В региональном управлении добавили, что в автомобиле Audi пламя больше всего повредило переднюю панель и отсек для двигателя. На месте инцидента работали дознаватели. Причина, которая привела к возникновению пожара, устанавливается.

По имеющейся информации, в результате возгорания потерпевших нет.