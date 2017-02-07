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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе по улице Байдукова сгорела иномарка

В Пензе по улице Байдукова сгорела иномарка

07.02.2017 10:59 Новости - Происшествия
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6 февраля 2017 года в Пензе на улице Байдукова случилось возгорание легкового автомобиля.

Пенза, по улице Байдукова загорелся автомобиль Audi (фото: скриншот)

«Сообщение о пожаре оперативный дежурный получил в понедельник в 16:36. На место происшествия были незамедлительно отправлены 3 работника ведомства. Кроме того, применялась спецмашина. Последствия воспламенения ликвидированы», - отметили в пресс-центре Пензенского ГУ МЧС.

В региональном управлении добавили, что в автомобиле Audi пламя больше всего повредило переднюю панель и отсек для двигателя. На месте инцидента работали дознаватели. Причина, которая привела к возникновению пожара, устанавливается.

По имеющейся информации, в результате возгорания потерпевших нет.

 

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