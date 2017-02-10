В Пензе на кладбище найден труп женщины

10 февраля 2017 года в 01:20 пензенским блюстителям порядка поступил сигнал, в соответствии с которым на Новозападном кладбище было обнаружено тело пожилой гражданки.

Стражи закона определили личность усопшей – это 61-летняя жительница Пензы. Люди в погонах не выявили на теле скончавшейся видимых следов насильственной смерти.

«Специалистами установлено, что женщина умерла приблизительно в 6 часов вечера», - отметили в пресс-центре Пензенского управления МВД.

В региональном министерстве добавили, что предварительной причиной гибели пензячки считается сердечная недостаточность.

По данному факту проверку осуществляют сотрудники областного следственного управления СК России.