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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе на кладбище найден труп женщины

В Пензе на кладбище найден труп женщины

10.02.2017 15:51 Новости - Происшествия
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10 февраля 2017 года в 01:20 пензенским блюстителям порядка поступил сигнал, в соответствии с которым на Новозападном кладбище было обнаружено тело пожилой гражданки.

В Пензе на кладбище найден труп женщины

Стражи закона определили личность усопшей – это 61-летняя жительница Пензы. Люди в погонах не выявили на теле скончавшейся видимых следов насильственной смерти.

«Специалистами установлено, что женщина умерла приблизительно в 6 часов вечера», - отметили в пресс-центре Пензенского управления МВД.

В региональном министерстве добавили, что предварительной причиной гибели пензячки считается сердечная недостаточность.

По данному факту проверку осуществляют сотрудники областного следственного управления СК России.

 

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