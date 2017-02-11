Пензенские добровольцы ищут пропавшую 80-летнюю пенсионерку

О розыске Юрковой (Пуховой) Оксаны Ивановны сообщили представители пензенской команды «Лиза Алерт».

Активисты отметили, что 80-летняя гражданка, проживающая в Арбекове, исчезла 10 февраля 2017 года.

В ориентировке, опубликованной в группе волонтеров во ВКонтакте, сообщаются приметы пожилой женщины – рост 158 см, седые волосы, худощавая комплекция.

В последний раз старушку видели в рыжем длинном пальто, темно-серой вязаной шапке и валенках молочного оттенка.

Добровольцы заявляют, что разыскиваемой может потребоваться медпомощь.

Если кто-либо знает, где может находиться Оксана Ивановна, просьба сообщить об этом по одному из следующих телефонов: 8 (800) 700-5452 или 02.