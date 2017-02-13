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Пенза Лайф Инфо Происшествия Исчезнувшая жительница Пензы Оксана Юркова найдена мертвой

Исчезнувшая жительница Пензы Оксана Юркова найдена мертвой

13.02.2017 10:32 Новости - Происшествия
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Вечером 12 февраля 2017 года 80-летнюю Юркову Оксану Ивановну обнаружили усопшей на Валяевской трассе в Арбековском лесу.

Пропавшая пензячка Оксана Юркова обнаружена мертвой (фото: vk.com/la_penza)

Каким образом пенсионерка там оказалась, пока остается загадкой для всех лиц, принимавших участие в ее поиске.

«Неожиданное место. Никто и не думал, что ее смогут там отыскать», - сообщила координатор пензенской команды «Лиза Алерт» Наталья Аникина.

Напомним, Оксана Ивановна жила по Ульяновской вместе с супругом. 10 февраля она вышла на улицу, но домой так и не вернулась. Поиском исчезнувшей занимались местные волонтеры.

Причину смерти пожилой гражданки установит вскрытие.

Добровольцы выражают соболезнования родственникам и друзьям погибшей женщины.

 

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