В Пензенском районе пожар во временном строении унес жизни двух человек

Работники СУ СК РФ по Пензенскому региону проверяют факт пожара, случившегося 13 февраля 2017 г. в Засечном.

Представители Пензенского ГУ МЧС отметили, что сигнал о происшествии на пульт оперативного дежурного поступил в понедельник в 00:05. Диспетчеру сообщили, что около рынка «Биония» загорелось временное здание. На ликвидацию возгорания были отправлены 4 огнеборца и единица спецтранспорта.

После тушения воспламенения в сооружении были найдены трупы двух мужчин 1993 и 1995 г.р.

На текущий момент проводится судебно-медицинское исследование и выясняются все обстоятельства случившегося. Кроме того, устанавливается причина, которая привела к образованию пожара. По итогам проверки будет назначено процессуальное решение.