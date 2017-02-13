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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензенском районе пожар во временном строении унес жизни двух человек

В Пензенском районе пожар во временном строении унес жизни двух человек

13.02.2017 14:47 Новости - Происшествия
Теги:

Работники СУ СК РФ по Пензенскому региону проверяют факт пожара, случившегося 13 февраля 2017 г. в Засечном.

Пензенский район, пожар в селе Засечное (фото: архив 58.mchs.gov.ru)

Представители Пензенского ГУ МЧС отметили, что сигнал о происшествии на пульт оперативного дежурного поступил в понедельник в 00:05. Диспетчеру сообщили, что около рынка «Биония» загорелось временное здание. На ликвидацию возгорания были отправлены 4 огнеборца и единица спецтранспорта.

После тушения воспламенения в сооружении были найдены трупы двух мужчин 1993 и 1995 г.р.

На текущий момент проводится судебно-медицинское исследование и выясняются все обстоятельства случившегося. Кроме того, устанавливается причина, которая привела к образованию пожара. По итогам проверки будет назначено процессуальное решение.

 

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