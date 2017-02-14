В Пензе 14 февраля на многих улицах и проездах отключат воду

14 февраля 2017 года с 9:00 в Пензе возможно ограничение водоснабжения на многих улицах и проездах в связи с выполнением ремонтных работ.

Об этом рассказали в пресс-службе ООО «Горводоканал» и уточнили список адресов, где может быть отключено водоснабжение: Щербакова ул. и пр-ды; Гончарова ул. (часть); 1-я, 2-я Офицерская ул. (часть); Придорожная ул. и пр-ды; Гагарина, 11а; Байдукова, 68; ВЭМ; НПО «Рубин»; гостиница «Октябрьский сад»; Новороссийская ул.; Гастелло ул.; Островского, 105.

Работники пензенского водоканала подчеркнули, что в полном объеме подача воды возобновится лишь после того, как будет ликвидирована утечка.