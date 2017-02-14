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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе 14 февраля на многих улицах и проездах отключат воду

В Пензе 14 февраля на многих улицах и проездах отключат воду

14.02.2017 09:43 Новости - Происшествия
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14 февраля 2017 года с 9:00 в Пензе возможно ограничение водоснабжения на многих улицах и проездах в связи с выполнением ремонтных работ.

Отключение воды в Пензе

Об этом рассказали в пресс-службе ООО «Горводоканал» и уточнили список адресов, где может быть отключено водоснабжение: Щербакова ул. и пр-ды; Гончарова ул. (часть); 1-я, 2-я Офицерская ул. (часть); Придорожная ул. и пр-ды; Гагарина, 11а; Байдукова, 68; ВЭМ; НПО «Рубин»; гостиница «Октябрьский сад»; Новороссийская ул.; Гастелло ул.; Островского, 105.

Работники пензенского водоканала подчеркнули, что в полном объеме подача воды возобновится лишь после того, как будет ликвидирована утечка.

 

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Происшествия

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