В Сосновоборске в сгоревшем доме обнаружены трупы мужчины и женщины

13 февраля 2017 года в районном поселке Сосновоборск случилось возгорание, в результате которого погибли 2 человека.

Согласно докладу Пензенского ГУ МЧС, сообщение о происшествии диспетчер получил в понедельник в 23:24. Дежурному рассказали, что на улице Калинина воспламенилось деревянное строение.

«На место инцидента были направлены 13 работников ведомства и 2 спецмашины. Последствия пожара ликвидированы», - заявили представители регионального МЧС.

Кроме того, известно, что в процессе тушения огня были найдены тела мужчины 1953 г.р. и женщины 1945 г.р. В помещении также находился 34-летний гражданин, которого удалось спасти.