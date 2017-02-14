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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Сосновоборске в сгоревшем доме обнаружены трупы мужчины и женщины

В Сосновоборске в сгоревшем доме обнаружены трупы мужчины и женщины

14.02.2017 11:33 Новости - Происшествия
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13 февраля 2017 года в районном поселке Сосновоборск случилось возгорание, в результате которого погибли 2 человека.

В Сосновоборске в сгоревшем доме обнаружены трупы мужчины и женщины

Согласно докладу Пензенского ГУ МЧС, сообщение о происшествии диспетчер получил в понедельник в 23:24. Дежурному рассказали, что на улице Калинина воспламенилось деревянное строение.

«На место инцидента были направлены 13 работников ведомства и 2 спецмашины. Последствия пожара ликвидированы», - заявили представители регионального МЧС.

Кроме того, известно, что в процессе тушения огня были найдены тела мужчины 1953 г.р. и женщины 1945 г.р. В помещении также находился 34-летний гражданин, которого удалось спасти.

 

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Происшествия

В Сосновоборске в сгоревшем доме обнаружены трупы мужчины и женщины

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