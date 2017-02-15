В Пензе в День святого Валентина мужчина погиб под колесами поезда

Работники регионального ЛО МВД РФ на транспорте выясняют обстоятельства, при которых на железной дороге скончался человек.

Происшествие случилось 14 февраля 2017 года. Сигнал о том, что на перегоне «Бессоновка – Пенза-4» поезд сбил мужчину, поступил от машиниста полицейским в 20:20. По словам машиниста, несмотря на попытки использовать экстренное торможение, предотвратить наезд он не сумел.

Усопшим оказался житель Пензы 1982 г.р. Сейчас по данному факту осуществляется проверка.

По неподтвержденной информации, 35-летний погибший бросился под поезд, поскольку узнал об измене жены.