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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе в День святого Валентина мужчина погиб под колесами поезда

В Пензе в День святого Валентина мужчина погиб под колесами поезда

15.02.2017 16:57 Новости - Происшествия
Теги:

Работники регионального ЛО МВД РФ на транспорте выясняют обстоятельства, при которых на железной дороге скончался человек.

В Пензе на День святого Валентина мужчина погиб под колесами поезда

Происшествие случилось 14 февраля 2017 года. Сигнал о том, что на перегоне «Бессоновка – Пенза-4» поезд сбил мужчину, поступил от машиниста полицейским в 20:20. По словам машиниста, несмотря на попытки использовать экстренное торможение, предотвратить наезд он не сумел.

Усопшим оказался житель Пензы 1982 г.р. Сейчас по данному факту осуществляется проверка.

По неподтвержденной информации, 35-летний погибший бросился под поезд, поскольку узнал об измене жены.

 

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