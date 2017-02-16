В Пензе нашли труп мужчины в салоне автомобиля

Информацию о том, что в областном центре обнаружили мертвого гражданина в салоне транспортного средства, подтвердили в правоохранительных органах Пензенского региона.

«В 16:55 в дежурную часть поступил сигнал о том, что в машине Лада Калина найдено тело мужчины 1959 г.р. Причина гибели устанавливается», - сообщили в пресс-центре областного управления МВД.

В соответствии с предварительными данными, отечественная легковушка находилась на пересечении улиц Окружная и Кижеватова. По данному факту проверку выполняют сотрудники Следственного управления СК России по Пензенской области.

Фотография с места инцидента была опубликована в сообществе «Пенза live». По неподтвержденной информации, у мужчины случился сердечный приступ.