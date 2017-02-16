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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе нашли труп мужчины в салоне автомобиля

В Пензе нашли труп мужчины в салоне автомобиля

16.02.2017 10:14 Новости - Происшествия
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Информацию о том, что в областном центре обнаружили мертвого гражданина в салоне транспортного средства, подтвердили в правоохранительных органах Пензенского региона.

В Пензе нашли труп мужчины в салоне автомобиля

«В 16:55 в дежурную часть поступил сигнал о том, что в машине Лада Калина найдено тело мужчины 1959 г.р. Причина гибели устанавливается», - сообщили в пресс-центре областного управления МВД.

В соответствии с предварительными данными, отечественная легковушка находилась на пересечении улиц Окружная и Кижеватова. По данному факту проверку выполняют сотрудники Следственного управления СК России по Пензенской области.

Фотография с места инцидента была опубликована в сообществе «Пенза live». По неподтвержденной информации, у мужчины случился сердечный приступ.

 

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