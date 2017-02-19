Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
★ Супер-лендинги всего за 7 тысяч рублей! ★
Пенза Лайф Инфо Происшествия Из-за пожара огнеборцы эвакуировали жителей дома по улице Лобачевского

Из-за пожара огнеборцы эвакуировали жителей дома по улице Лобачевского

19.02.2017 11:28 Новости - Происшествия
Теги:

18 февраля 2017 года в строении № 5/3 на улице Лобачевского в Пензе случилось возгорание.

В Пензе по улице Лобачевского случился пожар

Пожар начался на кухне в 3-комнатной квартире. В тушении пламени были задействованы 12 человек и 4 специальные машины. Вследствие сильного задымления спасатели вывели на улицу 15 жителей дома.

«В квартире, находящейся по соседству с жилищем, где произошел пожар, пребывал 9-летний ребенок. Работники ведомства вытащили его из окна посредством приставной лестницы», - отметили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Пензенскому региону.

В областном управлении уточнили, что кухня в квартире выгорела полностью. Причину воспламенения предстоит определить экспертам.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Происшествия

Из-за пожара огнеборцы эвакуировали жителей дома по улице Лобачевского

Из-за пожара огнеборцы эвакуировали жителей дома по улице Лобачевского
19.02.2017 11:28
12 человек участвовали в тушении пожара на улице Лобачевского в Пензе.
16 февраля жителей Пензы предупредили о возможном отключении воды

16 февраля жителей Пензы предупредили о возможном отключении воды

16.02.2017 10:44
Узнайте, где в Пензе ограничили водоснабжение 16 февраля 2017 года и когда его возобновят.
В Пензе нашли труп мужчины в салоне автомобиля

В Пензе нашли труп мужчины в салоне автомобиля

16.02.2017 10:14
В Пензе вечером обнаружили тело мужчины в салоне Лады Калины.
В Пензе в День святого Валентина мужчина погиб под колесами поезда

В Пензе в День святого Валентина мужчина погиб под колесами поезда

15.02.2017 16:57
В Пензе 14 февраля поезд насмерть сбил молодого мужчину.
Все происшествия

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 