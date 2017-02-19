Из-за пожара огнеборцы эвакуировали жителей дома по улице Лобачевского

18 февраля 2017 года в строении № 5/3 на улице Лобачевского в Пензе случилось возгорание.

Пожар начался на кухне в 3-комнатной квартире. В тушении пламени были задействованы 12 человек и 4 специальные машины. Вследствие сильного задымления спасатели вывели на улицу 15 жителей дома.

«В квартире, находящейся по соседству с жилищем, где произошел пожар, пребывал 9-летний ребенок. Работники ведомства вытащили его из окна посредством приставной лестницы», - отметили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Пензенскому региону.

В областном управлении уточнили, что кухня в квартире выгорела полностью. Причину воспламенения предстоит определить экспертам.