В районе садоводческого товарищества в Пензе найдено тело 56-летнего мужчины

18 февраля 2017 года на территории садоводческого товарищества «Заря», расположенного по улице Нейтральной, был обнаружен труп человека.

Приехавшие на место происшествия стражи закона начали разбираться в произошедшем. В скором времени они установили личность усопшего. В частности, им оказался 56-летний пензенец.

При осмотре тела люди в погонах не выявили признаков насильственной смерти. В соответствии с предварительной версией, кончина местного жителя наступила вследствие сердечной недостаточности. Точную причину смерти определят компетентные лица.

По данному факту проверку осуществляют работники Следственного управления СК РФ по Пензенскому региону.