Появилось видео со стрельбой полицейского в автомобиль пьяного жителя Каменки

На весь Пензенский регион прогремело известие о перестрелке в Каменке, в результате которой пострадали правоохранитель и местный житель.

На записи видно, что после нескольких предупреждений остановить машину страж порядка открывает огонь. 8 пуль попадают по колесам и отсеку для мотора. Проехав около 500 метров, шофер «девятки» выезжает на встречку и врезается в легковушку. В результате столкновения автомобилей блюститель порядка падает на землю, а водитель ВАЗ-2109 уезжает.

Напомним, уехавшего злоумышленника вскоре задержали инспекторы ГИБДД. Оказалось, что 40-летний житель Каменки привлекался к уголовной ответственности за повторное вождение машины в состоянии опьянения.

В момент происшествия водитель был нетрезвым. Работника ППС, стрелявшего по «девятке», отвезли в больницу. Травмы также получил шофер ВАЗ-2109. По данному факту было возбуждено уголовное дело.