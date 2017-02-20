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Пенза Лайф Инфо Происшествия Появилось видео со стрельбой полицейского в автомобиль пьяного жителя Каменки

Появилось видео со стрельбой полицейского в автомобиль пьяного жителя Каменки

20.02.2017 14:37 Новости - Происшествия
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На весь Пензенский регион прогремело известие о перестрелке в Каменке, в результате которой пострадали правоохранитель и местный житель.

Каменка, сотрудник ППС пытается задержать пьяного водителя ВАЗ-2109

На записи видно, что после нескольких предупреждений остановить машину страж порядка открывает огонь. 8 пуль попадают по колесам и отсеку для мотора. Проехав около 500 метров, шофер «девятки» выезжает на встречку и врезается в легковушку. В результате столкновения автомобилей блюститель порядка падает на землю, а водитель ВАЗ-2109 уезжает.

Напомним, уехавшего злоумышленника вскоре задержали инспекторы ГИБДД. Оказалось, что 40-летний житель Каменки привлекался к уголовной ответственности за повторное вождение машины в состоянии опьянения.

В момент происшествия водитель был нетрезвым. Работника ППС, стрелявшего по «девятке», отвезли в больницу. Травмы также получил шофер ВАЗ-2109. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

 

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