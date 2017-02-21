В Пензе 21 февраля на многих улицах и проездах отключили воду

21 февраля 2017 года с 9:00 в Пензе возможно ограничение водоснабжения на многих улицах и проездах в связи с выполнением ремонтных работ.

Об этом рассказали в пресс-службе ООО «Горводоканал» и уточнили список адресов, где может быть отключено водоснабжение: Тепличная, 14, 14а (магазин); Батумская; Новоселовка; 1-й Терновский пр-д; Ялтинская; Спортивная; Николаевская; Ташкентская ул. и пр-ды; Пушкари; Днепропетровская; Таганрогская; Брестская; Терновского, 93-127; с/х «Победы».

Работники пензенского водоканала подчеркнули, что подача воды в полном объеме возобновится лишь после того, как будет ликвидирована утечка.