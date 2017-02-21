Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
★ Супер-лендинги всего за 7 тысяч рублей! ★
Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе 21 февраля на многих улицах и проездах отключили воду

В Пензе 21 февраля на многих улицах и проездах отключили воду

21.02.2017 13:20 Новости - Происшествия
Теги:

21 февраля 2017 года с 9:00 в Пензе возможно ограничение водоснабжения на многих улицах и проездах в связи с выполнением ремонтных работ.

Отключение воды в Пензе

Об этом рассказали в пресс-службе ООО «Горводоканал» и уточнили список адресов, где может быть отключено водоснабжение: Тепличная, 14, 14а (магазин); Батумская; Новоселовка; 1-й Терновский пр-д; Ялтинская; Спортивная; Николаевская; Ташкентская ул. и пр-ды; Пушкари; Днепропетровская; Таганрогская; Брестская; Терновского, 93-127; с/х «Победы».

Работники пензенского водоканала подчеркнули, что подача воды в полном объеме возобновится лишь после того, как будет ликвидирована утечка.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Происшествия

В Пензе 21 февраля на многих улицах и проездах отключили воду

В Пензе 21 февраля на многих улицах и проездах отключили воду
21.02.2017 13:20
Узнайте, где в Пензе ограничили водоснабжение 21 февраля 2017 года и когда его возобновят.
Появилось видео со стрельбой полицейского в автомобиль пьяного жителя Каменки

Появилось видео со стрельбой полицейского в автомобиль пьяного жителя Каменки

20.02.2017 14:37
В интернете появился ролик с нетрезвым шофером, который протащил правоохранителя на автомобиле.
В районе садоводческого товарищества в Пензе найдено тело 56-летнего мужчины

В районе садоводческого товарищества в Пензе найдено тело 56-летнего мужчины

20.02.2017 11:39
По улице Нейтральной в Пензе обнаружен труп местного жителя.
20 февраля в Пензе могут отключить воду на некоторых улицах

20 февраля в Пензе могут отключить воду на некоторых улицах

20.02.2017 09:57
Узнайте, где в Пензе ограничили водоснабжение 20 февраля 2017 года и когда его возобновят.
Все происшествия

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 