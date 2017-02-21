В Кузнецке пенсионер насмерть отравился подгоревшей пищей

20 февраля 2017 г. кузнецкие полицейские получили сигнал, в соответствии с которым в жилом строении по улице Ленина был найден труп мужчины.

Оперативники, которые прибыли на место инцидента, в скором времени идентифицировали личность усопшего. В частности, им оказался 76-летний мужчина.

Предварительный осмотр показал, что следы насильственной кончины на теле пожилого гражданина отсутствуют.

Предположительно, местный житель скончался вследствие отравления пищей, подгоревшей на газовой плите.

Проверку по этому факту выполняют работники СУ СК РФ по Пензенскому региону.