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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Кузнецке пенсионер насмерть отравился подгоревшей пищей

В Кузнецке пенсионер насмерть отравился подгоревшей пищей

21.02.2017 14:29 Новости - Происшествия
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20 февраля 2017 г. кузнецкие полицейские получили сигнал, в соответствии с которым в жилом строении по улице Ленина был найден труп мужчины.

В Кузнецке пенсионер насмерть отравился подгоревшей пищей

Оперативники, которые прибыли на место инцидента, в скором времени идентифицировали личность усопшего. В частности, им оказался 76-летний мужчина.

Предварительный осмотр показал, что следы насильственной кончины на теле пожилого гражданина отсутствуют.

Предположительно, местный житель скончался вследствие отравления пищей, подгоревшей на газовой плите.

Проверку по этому факту выполняют работники СУ СК РФ по Пензенскому региону.

 

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