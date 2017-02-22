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Пенза Лайф Инфо Происшествия 62-летний пензенец погиб от выстрела в голову из ружья

62-летний пензенец погиб от выстрела в голову из ружья

22.02.2017 11:08 Новости - Происшествия
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В пресс-центре областного управления МВД сообщили, что 21 февраля 2017 г. в Пензе по улице Подольская обнаружили труп мужчины.

62-летний пензенец погиб от выстрела в голову из ружья

Следователи уточнили, что тело гражданина было найдено во вторник в 14:00 в сарае. Личность усопшего определена – это 62-летний местный житель.

Предварительно установлено, что скончавшийся погиб от выстрела в голову из карабина. Установлением всех обстоятельств случившегося занимаются работники СУ СК РФ.

Источник в правоохранительных органах добавил, что специалисты рассматривают версию о суициде. Согласно сообщению блюстителей порядка, факты, указывающие на то, что в произошедшем имеется криминальный след, отсутствуют.

 

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