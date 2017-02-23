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Пенза Лайф Инфо Происшествия Разыскиваемая пенсионерка из Заречного обнаружена мертвой в лесном массиве

Разыскиваемая пенсионерка из Заречного обнаружена мертвой в лесном массиве

23.02.2017 09:01 Новости - Происшествия
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Жительница Заречного Корбан (Карцева) Лидия Николаевна, которая была объявлена в розыск, найдена погибшей.

Исчезнувшая Лидия Корбан найдена мертвой (фото: vk.com/la_penza)

Стражи закона обнаружили труп пожилой зареченки в лесу в 58-м квартале. По предварительной информации, люди в погонах не выявили на теле усопшей следов насильственной смерти. Причину гибели женщины будут определять компетентные лица.

Напомним, 76-летняя гражданка ушла из дома 19 февраля. С того момента ее местонахождение было неустановленным. Старушка могла быть дезориентирована. Сведения о приметах исчезнувшей и одежде, в которой ее видели в последний раз, были обнародованы во многих региональных изданиях. Поиском пропавшей занимались полицейские и добровольцы пензенской команды «Лиза Алерт».

 

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Происшествия

Разыскиваемая пенсионерка из Заречного обнаружена мертвой в лесном массиве

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