Разыскиваемая пенсионерка из Заречного обнаружена мертвой в лесном массиве

Жительница Заречного Корбан (Карцева) Лидия Николаевна, которая была объявлена в розыск, найдена погибшей.

Стражи закона обнаружили труп пожилой зареченки в лесу в 58-м квартале. По предварительной информации, люди в погонах не выявили на теле усопшей следов насильственной смерти. Причину гибели женщины будут определять компетентные лица.

Напомним, 76-летняя гражданка ушла из дома 19 февраля. С того момента ее местонахождение было неустановленным. Старушка могла быть дезориентирована. Сведения о приметах исчезнувшей и одежде, в которой ее видели в последний раз, были обнародованы во многих региональных изданиях. Поиском пропавшей занимались полицейские и добровольцы пензенской команды «Лиза Алерт».